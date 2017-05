Santa Missa na ALMS convida ao encontro com Jesus e homenageia mães

Celebrada mensalmente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), a Santa Missa despertou a reflexão, nesta segunda-feira (8/5), para o encontro individual com Jesus Cristo. "É o nosso bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, trazendo alívio e conforto em meio às dificuldades", afirmou o padre Wellington de Castro, do Seminário Propedêutico de Campo Grande. Segundo ele, as ovelhas descritas por João Evangelista, no livro bíblico Atos dos Apóstolos, representavam o povo judeu, que transmitiu o legado às gerações seguintes até os dias de hoje. Também lembrou que Jesus é comparado à porta que nos leva ao encontro com Deus, ao caminho, e que nos protege dos perigos do mundo, amando todos em essência.

"O verbo conhecer é utilizado por Jesus várias vezes e tem significado mais profundo, que é amar profundamente, incondicionalmente, e somos todos herdeiros desse amor, de um Senhor que tem paciência e caridade e que disse que deixaria 99 ovelhas para buscar aquela desgarrada se isso fosse necessário", analisou o sacerdote. Ele também ressaltou que Jesus deixou Maria de Nazaré como intercessora de todos os aflitos que buscam orientação e consolo. Em 2017, serão celebrados os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida a três pescadores nas proximidades de Guaratinguetá (SP), em outubro de 1717, além do Ano Jubilar pelo centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos, em Fátima, Portugal. "É muito amor de mãe para todos nós", celebrou.

O deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) parabenizou todas as mães da Casa de Leis. "Que possamos lembrar com carinho das nossas mães, de todas as mães que aqui trabalham e também do importante mandamento do honrar pai e mãe, lembrando que todos só chegamos a este mundo graças ao ventre materno", afirmou. Para a servidora Márcia Desidério, mãe de três filhos, a celebração trouxe carinho e reconhecimento. "Gosto muito de ir à missa todos os meses, porque já abençoa a nossa semana, o nosso mês, e essa de hoje foi ainda mais especial com essa homenagem a todas nós que somos mães", disse.

