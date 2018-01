Santa Casa promove campanha consciente “Acidente Zero”

Campanha foi iniciada neste mês - Divulgação

Com o objetivo de despertar no colaborador a conscientização de realizar suas atividades diárias com segurança, o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) da Santa Casa iniciou a campanha denominada como “Acidente Zero”, que visa a redução dos índices de acidentes de trabalho no hospital e a promoção da conscientização aos trabalhadores.

Na campanha está sendo utilizada a ferramenta DDS – Diálogo Diário de Segurança, em que os técnicos de segurança do trabalho fazem o contato com os trabalhadores que prestam assistência direta aos pacientes, orientando-os para a conscientização da segurança no trabalho como uma responsabilidade de todos. O projeto de inserção da campanha no hospital será durante todo o ano com a intenção de prevenir os profissionais de possíveis acidentes.

Iniciado neste mês a campanha consciente tem levado conhecimento nas unidades sobre as boas práticas de segurança no trabalho e o básico das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MTE) em cada visita da equipe nos setores. Esta é umas das medidas adotadas pelo hospital para que não haja acidentes e para que aumentem a qualidade nos serviços. Desde o início da campanha os técnicos já passaram por três setores assistências e a intenção é visitar todas as alas que possuem contato com o paciente.

Benefícios do DDS:

Redução de custo com assistência médica;

Redução de acidentes no trabalho;

Melhoria na produtividade e ambiente de trabalho;

Aumento do comprometimento dos trabalhadores;

Aumento do nível de satisfação e segurança dos colaboradores.