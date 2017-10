Santa Casa guarda informações importantes em cápsula do tempo

Saiba Mais GUARDADO NO TEMPO Santa Casa faz nova Cápsula do Tempo para ser aberta em 50 anos

A Associação Beneficente de Campo Grande, emitiu na manhã desta sexta-feira(6), mais uma cápsula do tempo para ser reaberta em 18 de agosto de 2067. Enterrada no jardim da Santa Casa, a cápsula guarda notícias, documentos, imagens, moeda corrente e demais informações de nosso tempo.

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, disse aos presentes que a solenidade faz parte das comemorações do centenário da instituição e afirmou que a cápsula é de extrema importância por levar a história do hospital com fidelidade. “O jardim da Santa Casa foi escolhido para enterrar a Cápsula do Tempo por ser um local onde as pessoas podem visitar e não corre risco de acontecer o extravio do material como o que houve em 2012. Esta cápsula carrega fatos históricos do nosso tempo e daqui a 50 anos os gestores deste hospital saberão do nosso trabalho e da vida de nossa comunidade em nossos dias”.

A última Cápsula do Tempo foi desenterrada em 2012 e havia sido enterrada em setembro de 1941. Em um terreno do bairro Santa Luzia, um desconhecido encontrou uma caixa de concreto gravada com a data de 21 de setembro de 1941. Tratava-se da pedra fundamental de inauguração de um dos pavilhões do maior hospital do Estado. Dentro da caixa constavam a ata com assinatura dos presentes, estatuto do hospital, cópias dos jornais da época, além de dinheiro imagens e telegramas.

A mesma trouxe a nossos dias um farto acervo com informações diversas sobre o contexto da época em que foi depositada. O objetivo de tais atos é aproveitar a perenidade de instituições longevas como a Santa Casa a fim de servir gerações futuras com informações reais sobre tempos distantes.

O idealizador da ideia de dar sequência na tradição centenária da Cápsula do Tempo foi o ouvidor geral da Santa Casa, Gilton Almeida, que explicou que o hospital precisava marcar para as gerações futuras o que significa a instituição para a história de Mato Grosso do Sul. “A cápsula foi a melhor opção para que pudesse perpetuar, levar adiante a história deste hospital. Precisávamos levar adiante o trabalho dos 100 anos de Santa Casa para que os nossos sucessores possam avaliar e valorizar esse trabalho que nasceu no século passado”, disse.

O conteúdo depositado recebeu tratamento adequado para garantir sua duração e foi depositado em recipiente impermeabilizado e com tratamento para combater a corrosão. Além disto, o recipiente foi depositado em um local construído em concreto e com isolamento para não haver contato entre a cápsula e a alvenaria, evitando que condense água e prejudique o intento.

Veja a mensagem gravada no toten sobre a cápsula para as gerações futuras:

MENSAGEM PARA O FUTURO

Marco Comemorativo do I Centenário da Santa Casa de Campo Grande

‘Para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras’.

Pe. Antônio Vieira

Este singelo monumento foi idealizado e erguido por ocasião das celebrações do I Centenário da ABCG-Santa Casa e guarda em seu interior, com firme propósito de permanência no tempo e sob a guarda dos sucessores da instituição, importantes registros dos fatos iniciados em 18 de agosto de 1917, quando um grupo de cidadãos, sob a liderança do tabelião Eduardo Santos Pereira, do comerciante Bernardo Franco Baís e do médico militar Eusébio Teixeira, se reuniu para criar a Sociedade Beneficente de Campo Grande, provedora do Hospital Santa Casa,.

Na Campo Grande que somava apenas cinco mil habitantes, a iniciativa fez nascer o primeiro pavilhão de hospital civil em 1928. Já na década de 1970, sob a liderança de Arthur D’Ávila Filho, outro grupo de audazes gestores e associados empreendeu a construção do atual prédio principal, com seus 43 mil metros quadrados e capacidade para 750 leitos, dotando a nossa cidade, hoje com 870 mil habitantes, deste belíssimo equipamento hospitalar que atende pacientes oriundos de todo o Estado e de estados e países vizinhos. Coube aos atuais gestores recuperar as edificações e dotá-las da modernidade tecnológica que o nosso tempo disponibiliza.

É o registro da saga de muitas gerações e que se apresenta ao futuro, de um período de realizações no tempo e para o tempo, ao lado de tantas outras Santas Casas espalhadas pelo mundo pelo povo de origem portuguesa, desde o ano de 1498.

Confiamos ao Brasil e às gerações futuras a continuidade desta importante obra social e sugerimos a abertura desta cápsula na ocasião da celebração dos 150 anos da ABCG-Santa Casa para, nesse ato, incluir os registros dos fatos do período e fazer nova remessa ao futuro nessa longa viagem temporal pela solidariedade aos necessitados de saúde e dignidade na assistência e nos cuidados.

Que Deus nos proteja.

Campo Grande, MS, 18 de agosto de 2017

ABCG - Associação Beneficente de Campo Grande

Veja Também

Comentários