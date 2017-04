Santa Casa firma convênio com Instituto para aperfeiçoamento profissional

Com objetivo de ofertar cursos de Pós Graduação Latu Sensu na área da saúde, a Santa Casa de Campo Grande firmou convênio com a Feluma (Fundação Educacional Lucas Machado), uma Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Os curso proporcionarão a vivência prática dos participantes, visando o aperfeiçoamento de profissionais que atuam nas mais diversas áreas da assistência à saúde tendo como campo de prática o hospital.

A Feluma possui uma unidade hospitalar, sendo que, em alguns cursos será possível efetuar intercâmbio para troca de experiências, fortalecendo ainda mais o aprendizado dos participantes. Com o convênio firmado, a coordenação executiva do convênio, que é formando por participantes das duas instituições, se reunirão nas próximas semanas para definirem as programações que terão início a partir do mês de agosto deste ano.

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, vê a união muito positiva e que ajudará a recuperar o hospital escola. “Com este convênio nós iremos somar mais forças para a recuperação do hospital escola. A atividade de ensino será muito importante para a Santa Casa buscar cada vez mais aperfeiçoamento. São duas instituições sérias e tem tudo para dar certo. Estamos disponíveis para fazer o possível em benefício dos nossos pacientes e acadêmicos além de restaurar o hospital escola da Santa Casa”, finaliza.

A Feluma é uma Instituição filantrópica fundada na década de 70, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, tendo como finalidade geral o desenvolvimento e a manutenção de atividades educacionais, saúde, assistência social e pesquisa no campo das ciências exatas, humanas e biológicas, para melhor contribuir no atendimento dos problemas sociais da comunidade, aperfeiçoamento educacional e tecnológico e científico.

De acordo com o superintendente da Feluma, Flávio de Almeida Amaral, esta parceria será mais um avanço conquistado pela Santa Casa e pela Federação. “Nós estamos de acordo com está sendo negociado, sabemos que será um boa parceria e que também há possibilidades de ampliação das áreas de estudo. Ficaremos à disposição do hospital para ajudar naquilo que for preciso”, afirma o superintendente.

Para cumprir os objetivos do convênios, mantem-se os institutos parceiros: FCM-MG (Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais), HUCM-MG (Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais), IOCM-MG (Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais), ACM-MG (Ambulatório Ciências Médicas de Minas Gerais), PGCM-MG (Pós-Graduação Ciências Médicas de Minas Gerais) e CRCM-MG (Cirurgia Robótica Ciências Médicas de Minas Gerais).

