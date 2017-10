Santa Casa faz nova Cápsula do Tempo para ser aberta em 50 anos

Mantendo uma tradição centenária, a Associação Beneficente de Campo Grande -Santa Casa emitirá mais uma cápsula do tempo em direção ao futuro. Notícias, documentos, imagens, moeda corrente e demais informações de nosso tempo serão depositadas em uma Cápsula do Tempo, que será enterrada sob ponto marcado na frente do hospital, com sugestão de abertura para daqui a 50 anos.

A última Cápsula do Tempo foi desenterrada em 2012 e havia sido enterrada em setembro de 1941. A mesma trouxe a nossos dias um farto acervo com informações diversas sobre o contexto da época em que foi depositada. O objetivo de tais atos é aproveitar a perenidade de instituições longevas como a Santa Casa a fim de servir gerações futuras com informações reais sobre tempos distantes.

O conteúdo depositado receberá tratamento adequado para garantir sua duração e será depositado em recipiente impermeabilizado e com tratamento para combater a corrosão. Além disto o recipiente será depositado em um local construído em concreto e com isolamento para não haver contato entre a cápsula e a alvenaria.

O evento ocorre às 8h desta sexta-feira, dia 6 de outubro, no jardim frontal do hospital, à Rua Eduardo Santos Pereira, 88.

