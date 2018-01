Santa Casa empossa nova diretoria e Esacheu Nascimento é reeleito presidente por mais dois anos

Cerimônia de posse aconteceu na noite de ontem - Divulgação

Tomou posse na noite dessa segunda-feira (15), no auditório “Carroceiro Zé Bonito” como presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dr. Esacheu Cipriano Nascimento, reeleito para mais dois anos à frente do hospital. Com ele assumiram para o biênio 2018/2019 a diretoria-executiva tendo como vice-presidente, Gracita Hortência dos Santos Barbosa, o diretor-secretário, Arly Rosa Serra, diretor-secretário adjunto, Alcides dos Santos, o diretor de finanças Milton Ferreira dos Santos e diretor de finanças adjunto, Marcos Alceu Villalba.

Além da diretoria, tomaram posse como titulares do Conselho Fiscal da AASC (Associação Amigos da Santa Casa) Nasser Mústafa, Irapuã dos Santos e Valdir José Dall’Angol Zanin e como suplentes João Nelson Lyrio e João Brito Torres.

Assumiram para quadriênio 2018-2021 nove novos conselheiros de administração. São eles: Alcides dos Santos, Antônio Moraes Ribeiro Neto, Carlos Ricartes de Oliveira, Cesar Quintas Guimarães, Gracita Hortência dos Santos Barbosa, Ivan de Araújo Brandão, Marcos Alceu da Silva Villalba, Oscar Augusto Vianna Stuhrk e Tiago Souza Campos e Martins.

Compuseram a mesa de autoridades junto com o presidente do hospital, Dr. Esacheu Nascimento, a governadora em exercício, Rose Modesto, a prefeita em exercício, Adriane Lopes, o secretário de saúde, Dr. Carlos Alberto Moraes Coimbra e representando o Tribunal de Justiça, o desembargador Nélio Stambile.

Em seu discurso, Dr. Esacheu Nascimento agradeceu a presença de todos e aproveitou a oportunidade para contar a trajetória vivida em frente à instituição nos primeiros dois anos de mandato, as conquistas e os desafios para os próximos anos. “Sou grato a todos que estiveram ao lado da Santa Casa e junto fizemos um esforço pela recuperação e superação das dificuldades financeiras. Acreditamos que não fizemos feio nesses dois anos, mas os desafios são grandes. Somos otimistas ao futuro. Continuaremos firmes no propósito de atender pelo Sistema Único de Saúde a população de Campo Grande e do Estado. Nosso apelo é para que todos nos ajudem a continuar esse trabalho que é voluntário”, agradeceu.

Representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a governadora em exercício, Rose Modesto, parabenizou a diretoria por mais um período em frente à instituição. “Quero parabenizar os diretores e gestores da Santa Casa de Campo Grande e todas as pessoas que fazem parte do dia-a-dia deste grande hospital pela superação de todos os desafios e constante evolução pela busca no atendimento humanizado e cada vez mais eficiente. A Santa Casa é o hospital mais importante do Estado. Esse hospital é nosso. Conte com o Governo do Estado”, disse.

O evento foi aberto com uma belíssima apresentação do Coral da Santa Casa e encerrado com a exibição de um vídeo institucional no qual relatou todas as conquistas dos dois primeiros anos de mandato do presidente do hospital, Dr. Esacheu Nascimento.