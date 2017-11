Santa Casa define esta noite nova diretoria para biênio 2018/2020

candidatos à presidência Esacheu Cipriano Nascimento e Jesus Alfredo Ruiz Sulzer - Divulgação

Nesta segunda-feira (13), a partir das 18h, diretores e conselheiros da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), elegem a nova diretoria da Santa Casa. Duas chapas concorrem ao pleito para administrar o maior hospital de Mato Grosso do Sul pelo biênio de 2018 a 2020.

A Chapa 1, denominada Gestão Sustentável e Transparência, tem como candidato à presidência da entidade o advogado Jesus Alfredo Ruiz Sulzer. Na chapa 2, com o nome Centenário da Santa Casa, o atual presidente da instituição, Esacheu Cipriano Nascimento, concorre à reeleição.

Cada chapa é composta por nove diretores. Para se eleger a chapa deve obter no pleito a maioria dos votos. Segundo informou a assessoria do hospital, existem cerca de 140 membros entre diretores e conselheiros com possibilidade de votação.

A posse da nova diretoria está marcada para acontecer no dia 13 de janeiro de 2018.

Diretores da Chapa 1:

Antônio Carlos Mantero Espíndola (Toninho Espíndola)

Antônio Urban Filho

Gete Ottaño da Rosa

Hélio Gustavo Bautz Dallacqua

Mário Antônio Cavinatto de Mello

Márcio Sorge Macedo

Nelson Pinato

Ricardo Augusto Bacha

Valdir Osvaldo Júnior

Diretores da Chapa 2:

Alcides dos Santos

Antônio Moraes Ribeiro Neto (Toninho Moraes)

Carlos Ricartes de Oliveira (Didi)

Cesar Quintas Guimarães

Gracita Hortência dos Santos Barbosa

Ivan Araújo Brandão

Marcos Alceu da Silva Villalba

Oscar Augusto Vianna Stuhrk

Tiago Souza Campos e Martins