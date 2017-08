Santa Casa comemora 100 anos com homenagens a autoridades nacionais

A programação conta com homenagens de outorga da medalha do centenário, entrega de títulos de associados honorários e instituição do memorial “Camilo Boni” / Divulgação

Na próxima sexta-feira (18), a ABCG-Santa Casa irá realizar uma solenidade em comemoração ao centenário da instituição. O evento ocorre no auditório “Carroceiro Zé Bonito” a partir das 9 horas. Na oportunidade estarão presentes personalidades políticas como o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, o deputado federal, Darcísio Perondi e o superintendente da CMB (Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas), José Luiz Spigolon.

A programação conta com homenagens de outorga da medalha do centenário, entrega de títulos de associados honorários e instituição do memorial “Camilo Boni”. Na oportunidade será lançado o livro “Santa Casa Patrimônio de Mato Grosso do Sul 1917-2017”, que relata a trajetória do hospital nestes 100 anos de existência.

Entre os homenageados estão os fundadores Bernardo Franco Baís (in memorian) – receberá Srª Ruth Matins, Eduardo Santos Pereira (in memorian) – receberá Valdir dos Santos Pereira e Camilo Boni (in memorian) – receberá Carlos Camilo Boni. Os ex-presidentes Juvêncio César da Fonseca, Athayde Nery, Elias Gazal Dib, Sinval Martins de Araújo, Renato Alves Pereira (representará Srª Maria Tereza), Arthur D’Ávila (in memorian) – receberá Srª Maria Aparecida D’Ávila e Wilson Teslenco. E as autoridades como Eliseu Padilha, ministro do estado chefe da Casa Civil, Dr. Ricardo José Magalhães Barros, ministro de estado da saúde, senador Pedro Chaves, o deputado federal, Luiz Henrique Mandetta, o deputado estadual Felipe Orro, entre outros.

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, fala da honra de estar à frente da instituição nesta data tão importante. “É uma honra para toda a diretoria poder gerir a ABCG-Santa Casa no ano do seu centenário. A história do hospital é uma sucessão de superações de desafios. Juntamente com os conselheiros da instituição e outros associados, cumprimos a missão idealizada em 1917 de prestar atendimento aos pacientes, honrando e dignificando a medicina”, disse.

