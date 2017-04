Santa Casa agradece emenda, apresenta balanço e nega desvio de recursos

O diretor-presidente da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), mantenedora da Santa Casa, Esacheu Cipriano Nascimento, usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para apresentar um balanço da gestão de 2016, após ser questionado por deputados estaduais quanto ao impasse financeiro que o hospital está passando (reveja aqui).

Esacheu agradeceu a oportunidade, negou que tenha havido desvio de recursos da instituição filantrópica durante sua gestão e explicou o porquê da necessidade de mais investimentos. “Temos auditoria para comprovar que não houve desvio de dinheiro. Precisamos sim de recursos, pois atendemos 62% das demandas do SUS [Sistema Único de Saúde] e recebemos 22% do orçamento em Saúde de Campo Grande, o equivalente a R$ 242 milhões, mas atendemos gente de todo o Estado. Pedimos a ampliação de mais 2%, ou seja, 24%, que não é nada absurdo, já que nosso custo é o equivalente a R$ 1,1 bilhão em gastos com Saúde”, justificou.

Na segunda-feira (3/4) a Santa Casa de Campo Grande recebeu do Poder Executivo o repasse da emenda parlamentar conjunta da Assembleia Legislativa no valor de R$ 1 milhão. “Aproveito para agradecer a destinação e liberação da emenda. O recurso está sendo destinado à compra de remédios para o combate de infecção hospitalar”, explicou Esacheu.

Outros dados apresentados pelo diretor-presidente revelam que a Santa Casa, que completa 100 anos em 2017, realizou no ano passado mais de 26 mil internações, em torno de 34 mil cirurgias, mais de 90 mil atendimentos de urgência e emergência e outros um milhão de exames. “A Santa Casa é da comunidade. Estamos de portas abertas a quem quiser acompanhar nosso trabalho, pois o nosso compromisso é com o público e por isso queremos manter a pareria com o Poder Público. Estamos em processo de reformas e mais investimentos”, finalizou Esacheu Nascimento, que discursou a convite do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB).

Siufi agradeceu a visita do diretor-presidente e reafirmou o compromisso dos deputados pelo bem da Santa Casa. Lidio Lopes (PEN) parabenizou a gestão e o corpo de funcionários do hospital. Os deputados Renato Câmara (PMDB) e Cabo Almi (PT) também declararam apoio à Santa Casa e reconheceram ser um hospital de referência no Estado. Para saber mais sobre o funcionamento da instituição acesse http://santacasacg.org.br.

Veja Também

Comentários