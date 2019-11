Sanesul vai investir mais de R$ 11 milhões em Itaporã

Campo Grande (MS) – A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) irá investir mais de R$ 11 milhões em obras de esgotamento sanitário em Itaporã.

Serão construídos 35 km de rede coletora de esgoto e executadas 2.073 ligações domiciliares, entre outras obras complementares do sistema de esgotamento sanitário da cidade.

O recurso é proveniente do programa ‘Avançar Cidades – Seleção Contínua’, viabilizados pela Sanesul junto à Caixa Econômica Federal.

Para o prefeito do Município, Marcos Pacco, esta ação é mais uma grande conquista, sobretudo pela importância do esgoto para a população, pondo fim às fossas e tornando a cidade mais limpa, com menos doenças e, consequentemente, ganhando na melhoria da qualidade de vida.

“É um investimento significativo. Isso nos deixa gratos por saber que o Governo do Estado tem demonstrando uma grande atenção com o nosso município”, disse o chefe do executivo municipal.

Obras em execução

Além dos investimentos previstos, Itaporã está com importantes obras de saneamento em execução.

Atualmente está sendo construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade de tratar até 20 litros de esgoto bruto por segundo.

A Sanesul também está construindo 2.690 metros de rede coletora de esgoto, 82 novas ligações domiciliares, 1.197 metros de emissário e uma estação elevatória, entre outras obras.

Esses trabalhos em execução são realizados com recurso do Governo Federal, por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e da Sanesul. O valor é de R$ 4 milhões.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)