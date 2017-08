Sanesul vai ampliar produção de água de poço em Ponta Porã em 100 mil litros por hora

Para melhorar o abastecimento, parte do sistema será paralisado por dez dias, durante a execução do serviço, e poderá haver intermitência.

Campo Grande (MS) – A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) irá ampliar a capacidade de produção de um dos poços de Ponta Porã, o PNP-033, localizado na região do Parque dos Eucaliptos, em mais 100 mil litros de água por hora. O poço passará a produzir 350 mil litros de água/hora, e para aumentar a produção, é necessário que seja substituída a bomba deste poço.

Por ser um serviço bastante complexo, tendo em vista que a profundidade do poço é 671 metros e a instalação da bomba dentro do poço será feita a uma profundidade de 380 metros, o tempo para execução será de dez dias, tendo início este sábado, às 7h, e conclusão no dia 28 de agosto, período em que o sistema de distribuição da região será afetado.

Com a instalação desta bomba e aumento da produção do poço, as obras de ampliação do sistema der abastecimento de água de Ponta Porã serão concluídas, um investimento total de cerca de R$ 6,3 milhões, incluindo melhorias na automação do sistema de abastecimento.

Todas as providências para reduzir os impactos no sistema de fornecimento de água, já foram tomadas pela Sanesul. No entanto poderá haver intermitência (pressão baixa da água) nos bairros Monte Alto, Independência, Parque dos Eucaliptos, Guy Vilela, Vila Maisa, Jardim Ivone, São Bernardo I e II, Ipê I, II e III, Jardim Planalto, Parque das Aroeiras, Ibirapuera, Carandá I e II, Boa Vista, Residencial Ponta Porã I e II, Copa Fronteira, Jardim Coimbra, Nova Ponta Porã e Aquidabam.

Durante o período programado para execução dos serviços, a Sanesul disponibilizará caminhão pipa para atender casos críticos e serviços essenciais como escolas, creches, hospitais, entre outros, se necessário. É importante que a população economize água durante a execução do serviço.

Assessoria de Comunicação

Veja Também

Comentários