Sanesul realiza obras para melhorar sistema de abastecimento de água em Três Lagoas

Três Lagoas (MS) – A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) fez, recentemente, uma intervenção no sistema de abastecimento de água em Três Lagoas. Durante várias horas de trabalho, equipes da empresa fizeram interligações para reforço das redes de distribuição, além de instalar registros e macromedidores para melhor controle de abastecimento.

De acordo com a gerência regional da estatal, com o trabalho efetuado pela equipe local da Sanesul, foi possível melhorar o fornecimento de água nos bairros Santa Terezinha, Vila Haro, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont e Santos Dumont 2, Santa Rita, Jardim Brasília, Planalto, São João, São Carlos, Nova Três Lagoas e imediações.

“Para a realização deste serviço e devido a complexidade desse tipo de serviço, foi necessária a interrupção temporária do fornecimento de água nos referidos bairros, mas tudo isso é benefício para a população que recebe água tratada em suas residências”, explicou o gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, Adilson Silva Bahia.

O Município de Três Lagoas está recebendo obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário. Com recursos próprios da Sanesul e do Governo Federal, estão sendo investidos mais de R$78 milhões.

Atualmente, a Sanesul está com diversas obras em execução, como por exemplo, a ativação de novos poços, construção de reservatórios, ampliação de rede de distribuição de água, entre outras ações, que irão melhorar o sistema de abastecimento de água tratada na cidade.

Na parte de esgoto, estão sendo feitas 313km de rede coletora de esgoto, 16.841 ligações domiciliares, melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), entre outras obras.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)