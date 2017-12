Sanesul investe mais de R$680 mil em Angélica

De acordo a Gerência de Sistemas de Abastecimento de Água da Sanesul (GESAA), com o novo poço, será possível ampliar a produção atual no município em 49%. - Divulgação

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul - vai construir um novo reservatório com capacidade de armazenar 500 mil litros de água. Além disso, também irá perfurar um poço que terá 110 metros de profundidade e previsão de vazão de 50 mil litros de água por hora. Todas essas obras serão feitas com recursos próprios, totalizando um investimento de R$681.999,99.

De acordo a Gerência de Sistemas de Abastecimento de Água da Sanesul (GESAA), com o novo poço, será possível ampliar a produção atual no município em 49%. E com a construção do novo reservatório, Angélica terá capacidade de reservar 850.000 litros de água, o que representa um aumento de 143%.

“Houve uma queda na produção dos poços e tivemos problemas com falta de água.

Com essas obras, irá resolver o problema de abastecimento de água no município de Angélica.

É um investimento muito importante”, destacou o prefeito Roberto Cavalcanti.

O governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o prefeito e o gerente regional da Sanesul, Jair Ribeiro de Olivera, assinaram a ordem de execução de serviço para a perfuração do novo poço e a autorização de licitação para a implantação do reservatório. A solenidade oficial ocorreu segunda-feira (18) e contou com a presença de diversas autoridades estaduais e municipais.

“Saneamento básico é essencial na vida das pessoas. Hoje estamos muito contentes em assinar com a Sanesul investimentos importantes que vão garantir água tratada para a população de Angélica”, ressaltou o governador.