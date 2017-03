Sanesul inicia obras de mais de R$2 milhões no Distrito de Nova Itamarati

O Governo do Estado, através da Sanesul, está investindo com recursos próprios R$2.401.554,15 na execução de obras de engenharia para implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Nova Itamarati, localizado no município de Ponta Porã. Essa obra irá atender o núcleo urbano daquela localidade.

Entre os trabalhos que vão beneficiar as famílias do distrito, está a construção de um reservatório apoiado com capacidade para armazenar 300 mil litros de água, uma estação elevatória de água, uma unidade de tratamento e a implantação de 30.236 metros de rede de distribuição de água e 633 ligações domiciliares.

A implantação do sistema de abastecimento de água do distrito atenderá de imediato uma população estimada de 2.532 pessoas.

