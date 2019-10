Sanesul inicia obras complementares para ativar super-reservatório de 4 milhões de litros de água em Três Lagoas

Campo Grande (MS) – Três Lagoas contará com um super-reservatório com capacidade de 4 milhões de litros de água tratada. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está executando diversas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água do município.

Além do super-reservatório, também está sendo executada a perfuração e ativação de dois novos poços que, juntos, vão produzir aproximadamente 400 mil litros de água por hora.

Para concluir mais uma etapa dessas obras, a Sanesul precisará fazer intervenções no sistema de abastecimento na cidade e alerta a população que poderá ocorrer interrupção no fornecimento de água na próxima terça-feira (22), das 07 às 23 horas, nos bairros: Nova Europa, condomínio Eco Ville, Mais Parque, Novo Oeste, Residencial Orestinho, Jardim Eldorado, Jardim Imperial, Vila Verde, Carandá, Jardim Maristela, Jardim Violetas, Jardim das Primaveras, Jardim Guaporé, Portal da Lagoa, Alto da Boa Vista, Jardim Progresso, Jardim Bela Vista, Jardim das Paineiras e Jardim Dourados.

O sistema de abastecimento de água deverá ser normalizado a partir das 23 horas do mesmo dia, mas as equipes estão trabalhando para reduzir o tempo desse serviço. Vale lembrar a importância da população evitar o desperdício de água.

Caso os moradores tenham alguma dúvida, a Sanesul possui o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 24 horas, que funciona gratuitamente pelo telefone: 0800 67 6010.

O gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, Adilson Bahia, explica a importância dessas obras para melhorar o fornecimento de água tratada para os moradores. “São obras estratégicas para assegurar a demanda futura da população. O reservatório de 4 milhões de litros de água vai aumentar a reservação em 470%. Isso representa quase 5 vezes a reservação hoje existente. Já com os novos poços, a produção de água vai aumentar 55%”, explica o gerente.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)