Sanesul inaugura Estação de Tratamento de Esgoto em Batayporã

Estação de Tratamento de Esgoto Batayporã - Divulgação

O Município de Batayporã conta agora com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratar 13,5 litros de efluentes por segundo. Esta obra foi construída pelo governo do Estado, por meio da Sanesul. Além disso, também foram executadas 4.237 metros de rede coletora de esgoto e 248 ligações domiciliares de esgoto e interligação da rede existente ao novo sistema, entre outras obras, totalizando investimento de R$4,7 milhões em recursos próprios.

Ao inaugurar na última segunda-feira (18) a Estação de Tratamento, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que fazer saneamento é investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

“Se você investe em saneamento, você investe na saúde da população. Cada R$1 que você coloca em saneamento você economiza R$4 na área da saúde. Eu não tenho dúvida que este é o melhor caminho para nós realmente termos saneamento de qualidade para os 68 municípios sob a nossa concessão”, disse ele.

O diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, também ressaltou os benefícios que obras como essas trazem para o município. “Quando há esgotamento sanitário é possível fazer uma saúde preventiva, pois é possível erradicar diversas doenças gastrointestinais. Saneamento é fundamental, atrai o turismo, cria valorização imobiliária e acima de tudo é uma questão ambiental”, disse.

A Estação de Tratamento de Esgoto de Batayporã foi inaugurada nesta segunda-feira (18) pelo governador Reinaldo Azambuja, com o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, o prefeito do município, Jorge Takahashi, e vereadores. O evento contou ainda com a presença do gerente regional da Sanesul, Jair Ribeiro de Oliveira, funcionários da Empresa e diversas autoridades estaduais e municipais.