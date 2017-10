Sanesul implanta Portal da Transparência

Para o diretor administrativo e financeiro da Sanesul, André Luís Soukef, o portal mostra a eficiência e responsabilidade da Empresa de Saneamento - Divulgação

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul implantou na tarde de ontem (23), o seu próprio Portal da Transparência. Nele é possível ter acesso facilitado a diversas informações sobre a estatal, tais como contratos, licitações, balanço anual, salário de todos os funcionários, além de informações sobre operações de água e esgoto.



O diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, explica que a empresa já prestava as informações quando solicitadas à Controladoria-Geral do Governo do Estado, mas com o Portal da Transparência a população e todos os interessados agora têm acesso de forma mais rápida e prática.



“Essa é uma diretriz do Governo do Estado que tem demonstrado seguir essa linha de transparência e a Sanesul, por ser uma empresa pública, não poderia ficar fora disso”, destaca Luiz Rocha.



O diretor-presidente ressalta ainda que esse é mais um passo importante para a imagem da Sanesul. “É importante dar essa transparência, pois proporciona mais confiabilidade às pessoas e na representação institucional da empresa com as prefeituras, câmaras municipais e com todos os nossos clientes. Quanto maior transparência você colocar, mais a imagem da Sanesul se solidifica perante a opinião pública”, disse Luiz Rocha.

Para o diretor administrativo e financeiro da Sanesul, André Luís Soukef, o portal mostra a eficiência e responsabilidade da Empresa de Saneamento.

“Somos uma Empresa da Administração Indireta e todas as informações são publicadas obedecendo todo o regramento de transparência de empresas de Sociedade de Economia Mista , bem como procedimentos de auditoria independente e publicação de todos os resultados da Empresa. O portal é importante pois complementa e facilita tudo”, falou o diretor.



O portal da Transparência foi desenvolvido com apoio da Assessoria de Comunicação da Sanesul (ACOM) e pela Gerência de Tecnologia da Informação (GETI), tendo a aprovação da Controladoria-Geral do Governo do Estado.

Para ter acesso basta entrar no: http://transparencia.sanesul.ms.gov.br/