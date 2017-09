Sanesul celebra Dia da Árvore com distribuição de mudas e ações nas escolas

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado hoje, 21 de setembro, a Sanesul, através da Gerência de Meio Ambiente e Ação Social, e com o apoio de todos os funcionários, está promovendo a distribuição e o plantio de mudas de árvores nativas, blitzes com entrega de folders educativos aos motoristas e ações nas escolas em todos os 68 cidades onde a empresa atua. Ao todo, estão sendo distribuídas dez mil mudas de árvores das espécies nativas como cereja mato, araçá vermelho, angico vermelho, pitanga, aroeira preta, ipê roxo, aroeira pimenteira, goiaba branca, goiaba vermelha, entre outras.

"A Sanesul planeja e promove constantemente ações de educação ambiental porque, além de ser missão da empresa a promoção da saúde e da qualidade de vida da população sul-mato-grossense, é fundamental para a eficiência do nosso trabalho contribuir para o cuidado com o meio ambiente, para que tenhamos mananciais e matas ciliares preservados", destacou o diretor-presidente Luiz Rocha.

A ação tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das árvores para a preservação da vida, porque são responsáveis por manter mais de 50% da biodiversidade mundial.As árvores absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio, servem de abrigo e alimento para diversas espécies animais, reduzem a poluição sonora, além de melhorarem a qualidade da água e umidade do ar, podendo reduzir a incidência de asma, câncer de pele e doenças relacionadas ao estresse.

Também fornecem base para medicamentos e chás, além de frutas, flores, sementes, fibras, madeira, látex, e etc. e promovem saúde dos solos e evitam erosão com suas raízes.

“A conscientização para a preservação ambiental deve ocorrer de forma lúdica e constante para que tenha efeito permanente. O Dia da Árvore é um símbolo desta luta e a distribuição de mudas neste dia é o evento mais esperado pela população, demandando muita procura e interesse. Ficamos honrados em poder colaborar com as unidades para que realizassem esse trabalho nos municípios que atendemos, e esperamos que todas as mudas que distribuímos seja plantada nas cidades, garantindo melhoria da qualidade de vida para a população”, afirmou a bióloga e supervisora socioambiental da Sanesul, Thais Andrade.

Além das ações nas 68 cidades onde a Sanesul opera, também foi realizada a distribuição de mudas para os funcionários na sede administrativa da empresa em Campo Grande.

Veja Também

Comentários