Sanesul amplia fornecimento de água tratada em Angélica

Campo Grande (MS) – O fornecimento de água tratada em Angélica foi ampliado com a perfuração e ativação de um novo poço, o ANG 010. Esse poço tem 98 metros de profundidade e produz em média 33 mil litros de água por hora. Além disso, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está construindo um reservatório com capacidade de 500 mil litros de água.

O poço foi perfurado no Bairro Industrial (aos fundos do antigo secador) e está em pleno funcionamento. Já o novo reservatório está sendo instalado ao lado do escritório da Sanesul, na Avenida Stefan Dudas, na entrada da cidade de Angélica. De acordo com o gerente da Sanesul, Jair Ribeiro de Oliveira, essas obras são fundamentais para garantir o abastecimento de água às famílias angeliquenses.