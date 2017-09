Investir em saneamento básico aumenta a qualidade de vida da população

O governador Reinaldo Azambuja afirmou nesta sexta-feira (29.9) que investir em saneamento básico é o melhor caminho para aumentar a qualidade de vida da população. “Saneamento é saúde”, decretou ele ao liberar pacote milionário para execução de obras e aquisição de equipamentos da Sanesul. Os recursos, destinados a 23 cidades, ultrapassam a marca dos R$ 66 milhões.

“Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país com maior volume de investimentos em habitação, infraestrutura e saneamento. Desde o início do nosso mandato são R$ 800 milhões que a Sanesul investe para levar água de qualidade às pessoas e aumentar o número de residências com coleta e tratamento de esgoto. Isso resulta na melhora da qualidade de vida da população”, destacou o governador.

O pacote de investimentos liberado por Reinaldo Azambuja é composto por maquinários e obras, entregues e lançadas. Para ele, a medida fortalece a empresa de saneamento do Estado. “Os indicadores da Sanesul já são extremamente positivos, mas queremos ampliar os serviços para que os resultados sejam cada vez mais expressivos”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente da empresa pública, Luiz Rocha, pequenas e grandes cidades estão contempladas. “Três Lagoas recebe R$ 20 milhões para obras de reservação, distribuição e capitação de água. Em Porto Murtinho vamos terminar a obra de esgotamento sanitário que se arrasta há anos, e ao mesmo tempo vamos iniciar a construção da primeira estação de tratamento de esgoto de Ivinhema”, pontuou.

Fortalecimento

Responsável pela gestão dos sistemas de água e esgoto de 68 municípios sul-mato-grossenses, a Sanesul ocupa a posição de número 878 no ranking das maiores empresas do Brasil – elaborado pelo jornal Valor Econômico. A empresa também atua em 54 distritos do Estado. “Conquistamos essa marca por causa da dedicação, empenho e comprometimento de todos os servidores. Estamos na elite das empresas do País”, frisou o diretor-presidente Luiz Rocha.

Um dos motivos para o posicionamento é a qualidade das obras. De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura Marcelo Miglioli, a integração do segmento é uma realidade em Mato Grosso do Sul desde 2015. “A Sanesul trabalha integrada com a Agesul, a MSGás e a Agehab, cuidando de forma planejada e eficiente para que o Mato Grosso do Sul não perca recursos. Exemplo disso é quando vamos fazer pavimentação urbana: a Sanesul faz o esgoto antes para depois a Agesul fazer o asfalto”, explicou.

Confira abaixo as entregas relacionadas por município, com detalhes dos investimentos.

Aquidauana: Entrega de uma retroescavadeira e Assinatura de Ordem de Serviço para aquisição de conjuntos motobomba para a captação de água bruta no rio Aquidauana – Valor: R$ 155.900,00.

Bonito: Assinatura de ordem de serviço de execução de 1.209m de rede coletora de esgoto e 210 ligações domiciliares de esgoto no loteamento social lago azul – 2ª etapa; e instalação de um reservatório com capacidade de 200 m³, no distrito de águas de Miranda. – Valor: R$ 355.253,00.

Camapuã: Assinatura de ordem de serviço para perfuração e ativação de um poço tubular profundo – Valor: R$ 1.025.600,00.

Chapadão do Sul: Assinatura de ordem de serviço para implantação de 4.612 m de rede coletora de esgoto e 472 ligações domiciliares de esgoto. Valor: R$ 547.015,92.

Corumbá: Assinaturas de autorização de licitação para implantação do centro de reservação de produtos químicos para a estação de tratamento de água (ETA) – Valor: R$ 945.378,00; e de Ordem de Serviço para implantação do sistema de tratamento de osmose reversa, adequação e pintura dos reservatórios, estação elevatória, reforma do escritório de atendimento ao público e urbanização – Valor: R$ 272.861,00.

Coxim: Entrega de um caminhão valetador e Entrega de uma retroescavadeira.

Dourados: Entrega de uma retroescavadeira; Autorização de licitação – Valor: R$ 12.211.475,00; Revisão geral e reclassificação de dois transformadores de 5 mva; Contratação de empresa para ativação do poço tubular profundo; Contratação de empresa para execução da adutora do poço tubular profundo; Aquisição de equipamentos para o poço tubular profundo; Aquisição de transformador rebaixador de tensão; Perfuração do poço tubular profundo; Implantação de um posto de transformação de energia; Ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água; utorização de ordem de serviço – Valor: R$ 1.388.418,00; Aquisição de conjunto motobomba submersa; Aquisição de 02 (dois) conjuntos motobomba submersa; Melhorias, interligação dois novos módulos da estação; Tratamento de água – ETA.

Guia Lopes da Laguna: Entrega de uma retroescavadeira.

Itaporã: Entrega de uma retroescavadeira.

Ivinhema: Assinatura de ordem de licitação da construção da estação de tratamento de esgoto – ETE.

Jardim: Assinatura de ordem de serviço de fornecimento de uma estação elevatória de esgoto, implantação de 2.940 m de rede coletora de esgoto e 163 ligações domiciliares de esgoto e aquisição de estação elevatória de esgoto bruto pré-fabricada. Valor: R$ 533.066,00.

Laguna Caarapã: Entrega de um caminhão com braço valetador.

Maracaju: Assinatura de ordem de serviço para contratação de empresa para montagem e fornecimento de quadros de comando. Valor: R$ 265.991,00.

Mundo Novo: Assinatura de ordem de serviço para perfuração de dois poços tubulares profundos. Valor: R$ 391.000,00.

Naviraí: Entrega de duas retroescavadeiras.

Nova Andradina: Entrega de uma retroescavadeira.

Paranaíba: Entrega de uma retroescavadeira.

Ponta Porã: Entregas de um caminhão com guindaste veicular; de duas retroescavadeiras; Assinatura de ordem de serviço para perfuração de um poço tubular profundo, construção de dois reservatórios apoiados de concreto armado com capacidade de 1000m3, construção de um reservatório de concreto armado com capacidade de 500 m3, uma elevatória (sistema centro), adutora para o centro de reservação. Valor: R$ 10.083.312,00.

Porto Murtinho: Assinatura de ordem de serviço para a conclusão da ampliação e melhoria da estação de tratamento de esgoto – ETE.

Rio Brilhante: Assinatura de ordem de serviço para implantação de 01 posto de transformação de energia de 300 kva. Valor: R$ 69.848,69.

Santa Rita do Pardo: Entrega de um caminhão com braço valetador.

Sidrolândia: Entrega de um caminhão caçamba basculante; Assinatura de ordem de serviço para perfuração deum poço tubular profundo com previsão de vazão de 200 m3 por hora e profundidade de 405 m. construção de um reservatório de 1.000 m3. Valor: R$ 6.446.268,00.

Três Lagoas: Entrega de uma retroescavadeira; Assinatura de autorização de licitação para construção de um reservatório enterrado de 4.000 m3 em concreto armado, implantação de distritos de medição e controle, implantação de 19.462 metros de rede de distribuição de água, ativação de poço tubular profundo e execução de obras para readequação e urbanização da área (setor santa luzia zona baixa). Valor: R$ 20.727.173,00.

Sanesul (Sede em Campo Grande): Entregas de uma retroescavadeira; de um caminhão tanque pipa; de uma van para atendimento volante; Assinaturas de ordem de compra de 15 caminhões basculantes. Valor: R$ 2.347.500,00; de ordem de serviço da pavimentação do pátio do complexo da Sanesul “Maria Cecília Barbosa”. Valor: R$ 180.000,00.

