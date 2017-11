Saneamento e infraestrutura integram pacote de investimentos feitos pelo Governo do Estado em Ponta Porã

Os investimentos do Governo do Estado têm sido norteados para atender às necessidades prioritárias da população de cada município. Em Ponta Porã, a gestão Reinaldo Azambuja está contemplando a poulação com obras em diversos setores, conforme explicou o Secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

Além da recuperação da malha estadual estão sendo recapeadas vias urbanas.

Com 89592 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2017, o município tem sido beneficiado também com obras de saneamento e habitação.

O Secretário ainda destacou as parcerias que possibilitaram a realização de grande parte das obras.

Outra obra emblemática para a população, o prédio conhecido como Castelinho, foi construído na década de 20, e e será reformado com recursos federais e execução da Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul). O local será transformado em museu, preservando as tradições e o patrimônio cultural do município.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)