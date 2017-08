Palestra que ensina a mudar de vida por meio de pensamento positivo acontece em Dourados

A cidade de Dourados-MS recebe no próximo dia 19 de agosto (sábado), às 19 horas, mais uma palestra gratuita com a terapeuta em Homeostase Quântica Informacional, Sandra Carrilho, que ensina a revolucionária técnica de autocontrole da mente, das emoções e do corpo físico com base nos ensinamentos da Física Quântica Informacional.



A palestra, que já conquistou mais de 500 pessoas só em Dourados, está de volta à cidade para ensinar aos douradenses a técnica de Homeostase Quântica Informacional, desenvolvida pelo Prof. Sérgio Roberto Ceccato Filho, de Campinas-SP, com objetivo de ajudar os participantes a ajustar sua consciência e desta forma controlar sua mente, seu emocional e, conseqüentemente, solucionar problemas externos.



Sandra Carrilho também é professora em Terapias Bioquânticas, graduada em Letras e Direito e especialista em Direito Público.



A base da Homeostase são os comandos quânticos que são frases que utilizam códigos capazes de serem “lidos” pelo inconsciente, provocando assim mudanças interiores definitivas, permitindo que a pessoa transforme sua vida drasticamente.



A palestra, com vagas limitadas, será realizada no Espaço Farmácia “Guilhermina Ortiz”, localizado na Rua João Rosa Góes, n° 696, Centro, Dourados-MS.



A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Orfanato Lar Ebenezer, de Dourados. As inscrições e reserva de vagas para a palestra podem ser feitas pelo email: sandra.homeostase@gmail.com ou pelo telefone: (67) 98408-0262 (Vivo/Whatsapp).



De acordo com a terapeuta Sandra Carrilho, utilizando a técnica de Homeostase, por meio da eliminação de traumas, medos e condicionamentos negativos é possível usar todo o potencial mental e força do pensamento, para que a pessoa seja dona de seu próprio destino e crie sua realidade de forma positiva.



Sandra Carrilho destaca que a Homeostase Quântica Informacional “é uma técnica maravilhosa, pois tudo que você vivencia em sua vida é fruto da sua consciência, se você aprender a acessar sua consciência e ajustá-la do modo correto, você começa a co-criar sua realidade, implementando em sua vida a saúde, o equilíbrio, a prosperidade e a plenitude”, diz.



“Todos os dias vivencio histórias de sucesso com a Homeostase. Tenho clientes que fazem os comandos todos os dias e limpam seus conteúdos negativos de forma tão incrível, que já conseguiram ganhar na quina da Mega-Sena, promover a reconciliação matrimonial e até se curarem de leucemia, câncer, síndrome do pânico, incontinência urinária, insônia, depressão e outras doenças, mas tudo, claro, sem abandonar o tratamento médico indicado pelo profissional de medicina. É uma terapia complementar integrativa que ensina a pessoa a encontrar dentro de si os mecanismos para se curar, usando sua própria força interior”, afirma Sandra.



Ainda conforme a terapeuta, “todos somos capazes de nos autocurar, seja na esfera física, emocional, psicológica ou mental, basta querer e saber como fazer isso. E é isso que a Homeostase ensina. Com essa palestra vamos mostrar como aproveitar 100% do potencial que todo ser humano tem”, alega.



Curso – Nos dias 02 e 03 de setembro (sábado e domingo), das 8h às 17 horas, já está marcada a realização do Curso de Homeostase Quântica Informacional em Dourados-MS, para ensinar a fundo o passo-a-passo de como aplicar a técnica (em si mesmo e nas pessoas de sua família) em todas as situações da vida, promovendo a autocura e o controle das emoções, tornando a pessoa independente para promover essas mudanças interiores, com o uso de sua própria força do pensamento. Informações, inscrições e reserva de vagas para o curso podem ser feitas pelo email: sandra.homeostase@gmail.com ou pelo telefone: (67) 98408-0262 (Vivo e Whatsapp).







