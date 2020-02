Sanders vence primárias em New Hampshire; Biden fica em quinto

O senador Bernie Sanders (Vermont) venceu as primárias realizadas pelo Partido Democrata no Estado de New Hampshire, na noite da terça-feira, 11. Sanders obteve 26% da preferência do eleitorado, ante 24,4% do prefeito de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg - considerando-se 94% da apuração concluída.

A senadora Amy Klobuchar (Minnesota) ficou com 19,7% dos votos, à frente da também senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), com 9,3%. O ex-vice-presidente Joe Biden amargou o quinto lugar, com 8,4%.

Em discurso a apoiadores em Concord, capital de New Hampshire, Sanders comemorou a vitória nas primárias e pediu união ao Partido Democrata. "Sei que falo por todos os candidatos democratas: não importa quem vença (...), nós vamos nos unir e vamos derrotar o mais perigoso presidente da história moderna (Donald Trump)", afirmou.