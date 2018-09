Sanções ao Irã estarão com toda força no início de novembro, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as sanções impostas pelo governo americano ao Irã "estarão com toda força no início de novembro". Ele alertou ainda que as nações que não as respeitarem "enfrentarão sérias consequências".

Uma nova rodada de sanções de Washington ao país persa está prevista para entrar em vigor no início de novembro. Trump defendeu ainda, em seu discurso no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que "um regime como o iraniano não deve poder possuir armas nucleares", e que "exporta violência e terror".