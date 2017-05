Sancionada lei que homenageia produtor rural de Ponta Porã

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou a Lei 4.995, de autoria do 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM), que denomina Ramão Sidnei Almirão o trecho da rodovia MS-166, que liga a Cabeceira do Apa até a sede do município de Antônio João. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (9/5).

Nascido em 7 de julho de 1942, Ramão Sidnei Almirão foi casado com Leila Martins Almirão, com quem teve quatro filhos. Dedicou a vida na atividade agropecuária, especificamente nas fazendas Santa Vitória e Boa Vista, localizadas no Distrito de Cabeceira do Apa. “Com o fruto de tanto trabalho, ele contribuiu para o progresso de Ponta Porã. Por isso, é justa essa homenagem”, afirmou Zé Teixeira.

Ramão foi um dos fundadores da empresa Sapecal (Sociedade Agropecuária da Cabeceira do Apa Ltda), umas das pioneiras no plantio de soja da região. Ele morreu em 8 de junho de 2012, um mês antes de completar 70 anos.

