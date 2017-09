Sancionada Lei que disponibiliza cadastro online de animais para adoções na Capital

Foi sancionada e publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) nessa segunda-feira (25) a Lei n° 5.869/17, de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha, que disponibiliza, online, por intermédio do Centro de Controle de Zoonoses, os cadastros dos animais disponíveis para adoção no município de Campo Grande-MS.

De acordo com a nova Lei, compete ao Centro de Controle de Zoonoses a divulgação do banco de dados de animais disponíveis para adoção no site e nas redes sociais do município, assim como a divulgação de campanhas, de leis contra os maus-tratos e abandono, vacinação dentre outras.

O objetivo da Lei é agilizar o processo de adoções de animais no município de Campo Grande. "É notória a facilidade e agilidade que a internet proporciona aos seus usuários, os quais, diariamente, usam deste mecanismo para os mais diversos tipos de transações. Por que não usar este mecanismo para a adoção de animais”, avaliou Prof. João Rocha.

"Estes animais encontram-se, muitas vezes, esquecidos no Centro de Controle de Zoonoses do nosso município, animais que serão identificados, fotografados e terão suas fichas cadastradas no site do Centro de Controle de Zoonoses ou da Prefeitura, facilitando o processo de adoção”, reforçou João Rocha.

