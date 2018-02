Sambódromo tem 148 atendimentos médicos até as 2h deste sábado

Os hospitais da rede municipal de saúde estão de prontidão, preparados para receber os casos mais graves - Foto: Pedro Teixeira / O Globo

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 148 atendimentos médicos nos sete postos montados no Sambódromo do Rio de Janeiro até as 2h deste sábado (10), primeira noite de desfiles no carnaval deste ano. Segundo a secretaria, seis pessoas foram transferidas para unidades de saúde da rede municipal.

Mal-estar provocado pelo forte calor, hipertensão e traumas ortopédicos leves foram as principais causas de atendimento.

Uma equipe formada por cerca de 200 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de apoio administrativo, faz o plantão nos postos de atendimento, com o apoio de ambulâncias UTIs para casos que precisem de remoção.

De acordo com a secretaria, a Central Municipal de Regulação dá suporte às transferências de pacientes. Os hospitais da rede municipal de saúde estão de prontidão, preparados para receber os casos mais graves.