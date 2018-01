Sambódromo do Rio terá posto do Juizado durante o carnaval

O Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), vai instalar um posto móvel no setor 11 do Sambódromo, onde atuará em regime de plantão durante o carnaval, que este ano será nos dias 10, 11, 12, e 13 de fevereiro.

Serão dois juízes de plantão por dia para atender ocorrências dentro e fora da Passarela do Samba, disse hoje (25), à Agência Brasil, o titular do juizado, Marcello Rubioli.

A unidade contará com 12 magistrados, 12 promotores, 20 defensores e dez delegados de polícia, além de equipes da polícia técnica e de apoio cartorário. Também a Vara da Infância, Juventude e Idoso dará plantão no local, em unidade que funcionará no setor 1.

A unidade da Justiça poderá realizar também audiências de custódia dos presos em flagrante com encaminhamento da Polícia Civil.

No ano passado, o Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos efetuou 120 atendimentos durante o carnaval, na Marquês de Sapucaí, onde fica o Sambódromo. Os casos mais comuns são de furto, roubo, cambismo e lesão corporal.