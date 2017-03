Sambista Arlindo Cruz continua internado em estado grave

O sambista Arlindo Cruz permanece internado no centro de tratamento intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado na tarde de hoje (20), o estado de saúde do cantor continua grave, porém estável.

Nesta segunda-feira, foi realizada uma tomografia computadorizada do crânio, que apontou que não há necessidade de uma nova intervenção cirúrgica neste momento. A equipe médica vai começar a reduzir a sedação para observar a reação do paciente e fazer uma avaliação do quadro neurológico.

Arlindo Cruz foi internado na sexta-feira (17) depois de passar mal em casa. Após ser atendido no Centro Especializado em Reabilitação (CER) da Barra da Tijuca, foi constatado que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Depois, ele foi transferido para a Casa de Saúde São José.

No hospital, o músico passou por uma cirurgia de instalação de um cateter cerebral, com o objetivo de monitorar sua pressão intracraniana.

Veja Também

Comentários