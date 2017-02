Salvador terá dois postos de detecção de DSTs durante o carnaval

Dois postos de detecção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) serão instalados nas proximidades dos circuitos do carnaval de Salvador. Neste ano, quem tiver testagem positiva para sífilis poderá começar o tratamento imediatamente no local.

A informação foi divulgada hoje (17) pela prefeitura de Salvador que vai instalar os postos Fique Sabendo próximo ao Farol da Barra e ao Campo Grande. Nos locais, os foliões também poderão realizar testes para detecção do vírus HIV e de doenças como as hepatites B e C.

Os serviços serão oferecidos gratuitamente, entre os dias 25 e 28 de fevereiro, das 10h às 21h, no Campo Grande, e das 10h às 22h, no Farol da Barra.

Várias equipes multidisciplinares farão o atendimento aos cidadãos que procurarem o serviço e darão continuidade ao tratamento, caso confirmem alguma das DSTs. Enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e bioquímicos atuarão no suporte ao paciente, em situações de confirmação de alguma das doenças. Além do tratamento imediato em casos de sífilis, os pacientes serão encaminhados para outros acompanhamentos, nos postos municipais, onde terão data e horário pré-agendados.

No ano passado, os postos do Fique Sabendo realizaram 6.150 testes rápidos – 57 foram positivos para HIV, 228 para sífilis e 20 para hepatite C.

Uma forma de evitar a contaminação é o uso de preservativos. A prefeitura de Salvador anunciou que distribuirá, gratuitamente, cerca de 2 milhões de camisinhas durante a festa, em dez módulos assistenciais e, também, nos dois postos do Fique Sabendo.

