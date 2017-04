Salvador registra chuva superior ao esperado nos 4 primeiros dias de abril

Somente nos quatro primeiros dias de abril, Salvador registrou mais de 10% do índice de chuva esperado para todo o mês. Foram registrados 33 milímetros (mm) de precipitação na capital baiana, diante dos 309 mm esperados para abril. Devido aos índices, a prefeitura declarou que vai intensificar a Operação Chuva, que começou no dia 1º e conta com agentes em prontidão, 24 horas por dia, para o atendimento de chamados.

A Secretaria Municipal de Manutenção registrou 724 ocorrências de consequências da chuva na cidade: foram 470 pedidos de poda de árvores, 151 casos de alagamento e 79 de rompimento do sistema de drenagem, entre outras.

Já no que se refere ao atendimento à população, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou, entre o mês de março e ontem (4), 1.234 solitações de assistência. A maioria delas (80%) para ameaças de deslizamento, desabamento e alagamento de imóveis. A partir das demandas, foram 863 visitas dos agentes aos locais das ocorrências.

Entre as ações anunciadas para conter os prejuízos das chuvas estão o aumento da revisão do sistema de iluminação e limpeza de resíduos sólidos. A prioridade é a limpeza de canais na região do Subúrbio Ferroviário e na Avenida Vasco da Gama. Além disso, o número de equipes da Operação Tapa-Buracos será ampliado.

A recomendação para a população é que acione a Codesal em qualquer caso de risco. Na sede do órgão são distribuídas lonas para quem precisa cobrir encostas, além das que já foram cobertas pela prefeitura. Outra recomendação é que se evite o descarte de lixo nas ruas, encostas, canais, córregos e redes de drenagem. A Operação Chuva continua em funcionamento e o número para qualquer ocorrência junto à Defesa Civil é o 199.

