Salvador libera 400 mil doses extras de vacina contra febre amarela

Depois de confirmada a infecção por febre amarela em quatro macacos, em Salvador, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) liberou hoje (29) cerca de 400 mil doses extras da vacina, na capital, para as pessoas que não têm as duas doses registradas no cartão de vacinação.

De acordo com o órgão, será necessária a imunização de 1,7 milhão de pessoas em Salvador.

A secretaria informa que, até o momento, nenhum caso de febre amarela foi detectado em humanos no estado. Em animais, a doença já havia sido registrada na cidade de Alagoinhas, onde a secretaria também liberou vacinas extras para a população. A secretaria lembra que quem foi imunizado nos últimos dez anos está com a proteção em dia.

Investigação

O órgão estadual registrou, até ontem (28), 16 casos suspeitos de febre amarela em oito municípios. Sete deles foram descartados após exames laboratoriais e nove casos continuam sendo investigados. Nos macacos, foram 104 notificações, em 42 cidades baianas, com 23 confirmações das doenças em primatas não humanos.

Capital

Na tarde de hoje (29), a prefeitura de Salvador anunciou medidas de intensificação das vacinas na capital. Segundo o secretário municipal de Saúde, José Antônio Alves, ao longo das próximas semanas, os 136 postos de Salvador terão campanha intensificada.

“Estamos fazendo vacinação maciça no distrito sanitário de Brotas e todos os bairros que compõem a área de Brotas. Os 19 pontos de vacinação da cidade não passarão mais a cobrar a comprovação de viagem para as pessoas que precisam se vacinar”, disse.

“Ao longo das próximas semanas, vamos estender o processo de vacinação em toda a cidade. Importante destacar que detectamos a presença do vírus nesses animais e não existe nenhuma notificação ou suspeita de caso humano em Salvador”, destacou o secretário municipal de Saúde, José Antônio Alves.

