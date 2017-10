Salineiro pede que Guaicurus seja responsável por manutenção de terminais de ônibus

Atualmente, o consórcio Guaicurus é responsável pela operação do transporte urbano em Campo Grande, mas não faz a manutenção dos terminais de ônibus. A responsabilidade é da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Esse detalhe no último acordo entre a Prefeitura e o consórcio foi questionado pelo vereador André Salineiro, depois que o parlamentar fez vistoria nos 9 terminais e constatou alguns problemas, como falta de água e de fechadura nas portas dos banheiros.

Para o vereador, o acordo teria que ser revisto e o consórcio deveria ter a obrigação de fazer a manutenção, já que é isento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). “Em março, nós aprovamos essa isenção com a condição de que fossem reformados os terminais, mas hoje há diversos problemas e o consórcio não é obrigado a fazer os reparos. As empresas não pagam o imposto, lucram com as passagens e é a Prefeitura que tem que fazer a manutenção para a o consórcio lucrar?”, questionou Salineiro, ao lembrar que recebeu reclamações do estado dos terminais, por meio das redes sociais.

O assunto foi levantado na última quinta-feira, dia 5, em sessão ordinária, na Câmara Municipal, dias depois do anúncio de que a Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos e Delegados) está fazendo os cálculos para apontar um reajuste na passagem de ônibus, solicitado pelo consórcio. O último aumento foi em 22 de dezembro do ano passado, quando a tarifa das linhas comuns subiu de R$ 3,25 para R$ 3,55.

