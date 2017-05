Salineiro apoia criação de Frente Parlamentar de Assistência Social

O vereador André Salineiro votou a favor do projeto que cria a Frente Parlamentar de Assistência Social, uma iniciativa para discutir, propor e acompanhar de perto a execução de políticas públicas e privadas dessa área. O projeto de resolução foi aprovado hoje na Câmara Municipal de Campo Grande.

Salineiro faz parte da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso. “É muito importante termos além da Comissão, uma frente trabalhando com foco em agilizar a implementação de políticas públicas para a área, somando forças com representantes não governamentais e ouvindo a população”, avaliou o vereador.

Como justificativa da importância da criação da Frente Parlamentar, o projeto cita o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a Lei Federal m° 12.101/2009 e a Lei Federal n° 12.435/2011, que instituiu o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e trata da organização da Assistência Social. O projeto foi apresentado pelo vereador Betinho e votado na sessão desta terça-feira, dia 2.

