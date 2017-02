Salineiro acompanha simulação de recapeamento e fala da importância de fiscalizar

Na manhã dessa segunda-feira (6), o vereador André Salineiro (PSDB) acompanhou a demonstração do trabalho de recapeamento, que será feito pelo Exército em avenidas de Campo Grande. Salineiro buscou saber de todos os detalhes das obras e falou da importância de fiscalizar as atividades.

Para o vereador, as ruas de Campo Grande estão em péssimo estado hoje, porque quando foram feitas as licitações para pavimentação não houve fiscalização. “É função do vereador fiscalizar obras e serviços para assegurar a qualidade na execução e evitar despesas desnecessárias da verba pública. Confiança no Exército é total, mesmo assim é preciso estar atento”, comentou o vereador.

As equipes vão recapear a rua Guia Lopes e avenidas Brilhante, Bandeirantes e Marechal Deodoro. A previsão é terminar o trabalho em 24 meses, ou seja, em fevereiro de 2019. O convênio da prefeitura com o Exército prevê investimento de R$ 24 milhões.

