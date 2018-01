Recesso teve início em 20 de dezembro - Divulgação

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche estabelece de 20 de dezembro a 6 de janeiro o recesso de final de ano no âmbito das salas e sede das Subseções.

Ficam suspensos os prazos processuais éticos-disciplinares de 20 de dezembro a 31 de janeiro de 2018.