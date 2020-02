Salas de audiência por videoconferência deverão reduzir custos com escoltas de presos

O novo recurso, além de proporcionar economia para o Estado, também garante a segurança tanto dos policiais, quanto dos custodiados - Foto: Divulgação

Com o objetivo de vencer às distâncias geográficas, reduzir custos financeiros, minimizar esforços humanos utilizados para a realização de audiências, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul implantou salas de audiências por videoconferência do Presídio Militar Estadual. Para implementação da nova tecnologia foram investidos R$ 13.150,00, que deve gerar anualmente uma economia superior a R$ 130 mil.

A partir de agora, juízes do interior do Estado e demais regiões do país poderão solicitar a oitiva por videoconferência de presos que se encontram no respectivo estabelecimento penal militar, sem a necessidade de deslocamento e escolta até a comarca onde tramita a ação. Além disso, policiais lotados em Campo Grande e testemunhas de processos também poderão ser ouvidos no espaço, evitando o congestionamento de videoconferências no Fórum de Campo Grande.

Conforme o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, o novo recurso, além de proporcionar economia para o Estado, também garante a segurança tanto dos policiais, quanto dos custodiados, que se deslocam até as audiências. Outro benefício é a liberação dos policiais militares para outra frente de trabalho, entre elas reforçar o policiamento ostensivo e preventivo.

“Com o avanço tecnológico essa ferramenta se tornou indispensável, além de dar celeridade no curso do processo, garantindo a observação dos prazos que hoje acaba sendo uma dificuldade. Nós não podemos ter medo da tecnologia, uma vez que a criminalidade está se atualizando diariamente”, destacou Videira.

O presidente do TJMS, desembargador Pachoal Carmello Leandro, enfatizou que as audiências por videoconferência serão realizadas com muito mais tranquilidade. “Essa é uma inovação necessária que facilita o trabalho do Poder Judiciário, evitando diversos gastos. Acredito que a videoconferência será o meio de comunicação do futuro

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, agradeceu todos os envolvidos nesta conquista, e disse que esse é um grande avanço que fortalece ainda mais a corporação. “A dispensa de escolta policial em se tratando de oitiva de internos, representa mais policiais na rua, economia em manutenção, combustível, gasto extra com alimentação e diárias”, pontuou o coronel.

A implantação das salas de videoconferência é fruto de uma parceria do Tribunal de Justiça (TJMS), Justiça Federal e Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).