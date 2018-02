Salário dos servidores municipais será depositado nesta sexta-feira

A administração municipal está quitando a folha de pagamento antes do vencimento do prazo, que é no 5º dia útil de cada mês - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O salário referente ao mês de janeiro, dos servidores públicos municipais, será depositado nesta sexta-feira (2), na conta dos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, e estará disponível no sábado (3) para quem tem conta no Banco Bradesco.

Para aqueles quem têm portabilidade bancária, o valor referente ao salário de janeiro estará disponível na próxima segunda-feira (5).

Atualmente, trabalham na prefeitura da Capital 23.616 servidores, mas a folha ainda contempla 4.600 servidores aposentados e 776 pensionistas.

A administração municipal está quitando a folha de pagamento antes do vencimento do prazo, que é no 5º dia útil de cada mês.