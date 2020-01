Salário dos servidores estaduais estará disponível para saque no sábado

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul deposita nesta sexta-feira, dia 31, os salários de janeiro dos servidores estaduais. E o dinheiro estará disponível para saque no sábado, 1° de fevereiro.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha salarial do mês soma R$ 375 milhões e possui 69.750 matrículas – de servidores ativos e inativos, entre eles os aposentados e pensionistas.

O pagamento dos salários antes do quinto dia útil de cada mês reforça o compromisso da gestão Reinaldo Azambuja com o funcionalismo público estadual. Pelo sexto ano consecutivo, o Governo mantém o pagamento em dia.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)