Salário de profissional de estética pode chegar a R$ 5 mil por mês

Mesmo em tempo de recessão econômica, o Brasil se mantém como o quarto maior mercado de beleza do mundo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), nos últimos cinco anos o mercado de estética cresceu 567% no Brasil - passando de 72 mil para mais de 480 mil profissionais.

O profissional de estética atua em procedimentos corporais para manter a saúde e a beleza do cliente, realizando uma variedade de tratamentos que incluem desde limpeza de pele, massagem e depilação até aplicação de tratamentos para reabilitação, diminuição de celulite e gordura localizada. Segundo dados do Sindicato de Esteticistas de São Paulo, a média salarial dos profissionais da área é de R$ 2,5 mil, mas o faturamento dos esteticistas pode chegar R$5 mil reais por mês.

Especialização aumenta áreas de atuação e atrai clientes

A aposta dos profissionais de estética para aumentar a renda está na especialização. Cursos para aprimorar e aprender novas técnicas aumentam a área de atuação e passam mais credibilidade ao cliente. Diante desse cenário, algumas instituições já oferecem esse tipo de formação – como é o caso do CEFAI - Centro de Estudos e Formação Avançada Ibramed (http://www.conexaocefai.com.br/) – um dos maiores institutos de estética e fisioterapia do país, com profissionais, mestres e doutores renomados em suas áreas - que atuam no mercado de clínicas, hospitais e indústrias.

Atualmente a instituição oferece pós-graduações com duração de, em média, 20 meses, além de cursos de extensão em várias áreas da estética e fisioterapia, que podem ser concluídos em poucos dias, dependendo da profundidade do tema.

"O nosso objetivo é agregar valor à formação acadêmica destes profissionais, tornando acessível o conhecimento relacionado a diversas áreas da saúde humana. Os nossos cursos são desenvolvidos para atender as necessidades do mercado atual, oferecendo uma estrutura moderna para as aulas práticas e teóricas", explica Daniel Marques, fisioterapeuta e coordenador do CEFAI.

"O grande diferencial do CEFAI é contar com um laboratório estruturado com diversos equipamentos de avaliação por bioinstrumentação médica e uma clínica escola com capacidade de atendimento de mais de 30 pacientes por dia. Isso permite produzir pesquisa de qualidade," explica a professora Estela Sant'Ana, pesquisadora do CEFAI.

A maior procura por cursos do CEFAI está concentrada na área da estética. Só no ano passado o Centro atendeu mais de 110 profissionais.

