Sala São Paulo Digital oferece concertos semanais on-line

Durante o período de isolamento social, a Sala São Paulo está promovendo uma programação on-line, com transmissões ao vivo de concertos e reprises de concertos feitos pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), além de outras atrações. É o projeto Sala São Paulo Digital, que disponibiliza um novo vídeo todas as quintas-feiras e sábados.

Neste sábado, dia 30, a obra a ser executada pela orquestra é a Sinfonia nº 1 em Si Bemol Maior, opus 38, Primavera, de Robert Schumann, com o regente Marin Alsop.

Os vídeos anteriores permanecem disponíveis. Entre as obras que podem ser ouvidas estão a Nona Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia nº 5 em Si Bemol Maior de Sergei Prokofiev e a Sinfonia nº 5 em Mi Menor, de Tchaikovsky. Todos os concertos já oferecidos estão disponíveis aqui.

Os concertos oferecidos pelo projeto Sala São Paulo Digital são disponibilizados no YouTube, no Facebook e no Instagram. A programação completa do projeto pode ser encontrada aqui.