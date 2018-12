Saídas de São Paulo já têm tráfego lento

Os motoristas que estão saindo da capital paulista no final da tarde de hoje (28) rumo ao litoral e ao interior já enfrentam trânsito carregado.

A Rodovia dos Imigrantes, que faz a ligação da cidade de São Paulo com a Baixada Santista, tem dez quilômetros de congestionamento no sentido que vai ao litoral. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego segue tranquilo na Via Anchieta, sendo a melhor opção para a descida. A previsão é que entre 575 mil e 690 mil veículos passem pelas rodovias durante o fim de ano.

A Rodovia Ayrton Senna, que leva ao interior paulista, passando por Guarulhos, tem trânsito lento devido ao excesso de veículos em dois trechos, totalizando sete quilômetros de engarrafamento. Para o feriado do ano novo, a expectativa da Ecopistas, concessionária da rodovia, é que passem até 997 mil veículos pela via nos dois sentidos.

A Rodovia Castello Branco, que vai da capital para o oeste paulista também tem lentidão, com cinco quilômetros de congestionamento próximos a Barueri, segundo a Via Oeste, concessionária responsável pela via.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 1,8 milhão de veículos deixem a capital paulista para o ano novo em direção ao litoral e ao interior.