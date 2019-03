Saída para o carnaval tem trânsito lento na Grande São Paulo

O motorista que decidiu sair da capital paulista na noite desta sexta-feira, 1, antes do feriado de carnaval, enfrenta lentidão em diferentes rodovias que dão acesso ao litoral e ao interior, seja no sentido Rio e Belo Horizonte, como no sentido Curitiba. A chuva leve que cai sobre a região no início da noite leva a uma velocidade menor e se soma ao excesso de veículos, causando congestionamentos.

A Ecopistas informou que há lentidão na Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde há excesso de veículos. Na Rodovia Ayrton Senna, em direção a São José dos Campos, a lentidão está concentrada entre os km 11 e 18, também devido ao excesso de veículos. No interior, a dificuldade foi potencializada em razão de interdições nas vias.

Na Rodovia Fernão Dias, que liga a Grande São Paulo a Belo Horizonte, há retenção no km 90, na altura de Guarulhos, em direção a São Paulo, e dois quilômetros de congestionamento no km 62, em Mairiporã, em direção à capital mineira.

Na Régis Bittencourt, a retenção ocorre em razão da intensidade dos veículos e se concentra em dois quilômetros na altura do km 280, em Embu das Artes.

Na Baixada, a Cônego Domenico Rangoni estava parada numa extensão de 15 km - do km 263 ao km248- , no sentido do Guarujá. Na Rodovia Castelo Branco, o motorista que saía das marginais, em São Paulo, pegava o trânsito engarrafado do km 18 ao 26, em Osasco.

Na Bandeirantes, havia 10 km de congestionamento na altura de Campinas. Havia lentidão com paradas também na passagem por Campinas. Na Dutra, sentido Rio de Janeiro, o trânsito parava 2 km em Guarulhos, outros dois em Arujá e, mais adiante, 2 km em São José dos Campos.