Saída de Comey não se relaciona com investigação sobre Rússia, diz vice de Trump

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou em entrevista para o canal de televisão CNN no Capitólio, em Washington, que a demissão de James Comey como diretor do FBI não tem relação com a investigação da agência federal sobre o envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais do país.

O FBI investigava as ligações da equipe do presidente Donald Trump durante as eleições presidenciais com a Rússia e as alegações de que o contato impulsionou a vitória do republicano.

O vice-presidente ainda afirmou que esse é o momento de um "novo começo" e que o povo americano havia "perdido a confiança" em Comey. "Estamos confiantes de que o governo encontrará um novo nome para liderar o FBI", disse.

Comey foi demitido ontem à noite por Trump, em uma medida repentina. O agora ex-diretor do FBI foi responsável por divulgar dias antes das eleições presidenciais que a agência federal estava reabrindo a investigação sobre os e-mails de Hillary Clinton. Muitos Democratas consideram que a medida garantiu a vitória de Trump nas eleições.

