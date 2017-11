Saiba qual seu tipo de cabelo e como cuidar dele

O primeiro passo para ter um cabelo bonito e saudável é identificar qual tipo de tratamento a fibra capilar precisa - divulgação

O primeiro passo para ter um cabelo bonito e saudável é identificar qual tipo de tratamento a fibra capilar precisa. Existem vários tipos de fio, que podem ser lisos, ondulados, cacheados ou crespos, e cada um deles possui variações quanto à espessura, volume e brilho.

Fios lisos costumam precisar menos de cuidados, pois a oleosidade natural dos fios consegue atingir as pontas. Já os ondulados, por formarem um S, demandam um pouco mais de cuidado; enquanto os cacheados precisam de mais atenção porque os cachos impedem que a oleosidade chegue até as pontas, deixando-os mais ressecados.

Por isso, cada tipo de fio precisa de produtos específicos para tratar a fibra e protegê-lo dos agressores externos, como ferramentas de calor e químicas. Entre os principais cuidados estão a hidratação, a nutrição e a reconstrução. “No caso do uso constante da chapinha ou babyliss, o cabelo pode ficar ressecado. Então, a hidratação semanal e um protetor térmico são necessários para manter a saúde dos fios”, explica Lidiane Cotta, gerente da Miranda Distribuidora e representante da Vitiss Cosméticos.

Prestar atenção nos sinais dado pelos cabelos pode ajudar a identificar o que ele mais precisa no momento. “Cabelos embaraçando muito e sem brilho é sinal de que precisa de hidratação. Já para os com frizz e volume excessivo precisam de uma nutrição com produtos à base de óleo de argan. Já a porosidade capilar pode ser tratada com a queratina”, finaliza Lidiane.