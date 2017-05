Saiba o que fazer quando o gato solta pelos em excesso

É comum que donos de gatos compartilhem da mesma queixa: o excesso de pelos que os felinos soltam pela casa. No caso de pessoas alérgicas na residência, isso pode causar alguns transtornos. Pensando nisso, Paula Cordovani, veterinária da Animal Place, rede especializada em cuidados para pets, explica formas para reduzir o problema.



De acordo com a veterinária, em muitos casos, a queda de pelos pode significar apenas a troca de pelagem. Entretanto, muitas pessoas acreditam que o excesso desta perda esteja relacionado a alguma patologia do pet, mas a especialista esclarece que esses casos são raros e normalmente apresentam em conjunto outros sintomas. “Se eles não apresentarem falhas, coceira ou lesões de pele provavelmente não se trata de doença”, explica Cordovani.



Ao contrário do que se pensa, a queda de pelos dos felinos não está associada a falta de banho, mas sim de escovação. A especialista lembra que gatos não precisam de banhos periódicos, já que se limpam sozinhos. “Para minimizar o desconforto no ambiente, o ideal é escovar periodicamente a pelagem para remover os pelos que já caíram. Além disso, uma alimentação saudável e uso de vitaminas próprias para fortalecer o pelo, ajudam a resolver este problema”, relata. A especialista ainda ressalta a importância do acompanhamento veterinário. “Em casos de dúvidas ou anormalidade o especialista deve ser acionado imediatamente”, concluí.

