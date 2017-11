Saiba o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado de Finados

O Governo informa os horários de funcionamento de serviços neste feriado prolongado de Finados. Conforme decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, será ponto facultativo nesta sexta-feira (3.11) em razão do feriado nacional de Finados, hoje (2.11). A publicação está no Diário Oficial do Estado (DOE) de 31 de outubro.

O decreto vale para as repartições públicas de administração direta e indireta do poder executivo estadual. O ponto facultativo não se aplicará aos serviços considerados essenciais para a população e que, por sua natureza, não possam ser interrompidos.

O Hemosul de Campo Grande funcionará em horário especial nesta sexta-feira e sábado (3 e 4 de novembro), das 7h às 12h. Para atender os pacientes internados em Mato Grosso do Sul, o Hemosul também está convocando doadores de sangue tipo O+ e O- devido ao baixo estoque.

Os Postos de coleta da Santa Casa e do Hospital Regional – em Campo Grande – ficam fechados de quinta-feira a domingo (2 a 5.11). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (6.11).

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

O Detran-MS informa que não haverá atendimento ao público nesta quinta-feira (2.11) e sexta-feira (3.11). O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira (6.11). Em casos de dúvidas, os telefones de contato com o órgão são: 154 na Capital e (67) 3368-0500 interior.

Já as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão – ficam fechadas nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro e voltam a funcionar somente na segunda-feira (6.11).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)