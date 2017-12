Saiba em quais profissões apostar em 2018

Para quem está pensando em mudar de profissão, ou irá entrar no mercado de trabalho em 2018, a Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina - divulgação

Para quem está pensando em mudar de profissão, ou irá entrar no mercado de trabalho em 2018, a Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina, aponta as áreas que estarão em alta no mercado digital. Profissionais de desenvolvimento de apps, marketing digital e design devem ser os mais procurados no próximo ano.

Guillermo Bracciaforte, cofundador da Workana, aponta que essa tendência acompanha a necessidade das empresas de entrar cada vez mais no meio digital. "Hoje em dia, as empresas precisam estar no ambiente online, pois é onde os clientes estão. Por isso, os negócios digitais vêm crescendo exponencialmente, e junto com ele, as oportunidades de trabalho na área", explica Bracciaforte. Para o especialista, a tendência é que as profissões sejam cada vez mais flexíveis e especializadas, com profissionais capazes de executar tarefas específicas.

Veja quais são as profissões que deverão ter mais procura pelas empresas:

1) Desenvolvimento de apps

A área de TI em geral, mais especificamente o desenvolvimento de aplicativos para smartphones, foi uma das que mais cresceu em 2017, e deve estar no topo em 2018. Um levantamento realizado pela Workana aponta que a demanda por esses profissionais cresceu mais de 120% no último ano, o que deve se manter para 2018.

2) Marketing digital

Os profissionais especializados em anúncios do Google, Facebook e SEO também terão boas oportunidades no próximo ano. Mesmo com bastante competitividade no mercado, Bracciaforte aponta que bons profissionais sempre se destacam, por isso, o investimento em qualificação é essencial. "SEO é algo que demanda muito conhecimento, e são poucos os profissionais com bastante conhecimento na área. Por isso, os melhores vêm se destacando e encontrando muitas oportunidades", conclui.

3) Design de infográficos

Apesar de ser uma área com muitos profissionais, a segmentação dentro do design vem gerando novas oportunidades. De acordo com o especialista da Workana, as empresas vêm buscando oferecer cada vez mais conteúdo de qualidade para engajar os clientes, o que demanda bons profissionais aptos a produzir esses materiais. A adaptação de interface para mobile também carece de designers para produção de artes.

