Saiba como realçar os tons de vermelho na maquiagem

Sob a temática “Todo Vermelho Pode Ser”, Aquarela traz a cor ícone de beleza e feminilidade da maquiagem em três novos tons e diferentes acabamentos de batons para todos os looks e ocasiões - Divulgação

O batom vermelho é um dos queridinhos da maquiagem e um dos itens mais femininos do nécessaire. Marcante, envolvente e vibrante, a cor combina com todos os looks e tons de pele. Neste mês de março, Natura Aquarela traz de volta a campanha #MeuVermelho, sucesso nos últimos anos, e convida cada mulher a escolher o seu batom vermelho. Em edição limitada, o lançamento conta com três novos batons em diferentes tons e efeitos. Além disso, os batons vermelhos mais vendidos da linha entram em ofertas que chegam a 50% de desconto.

“Vermelho é a cor mais clássica e atemporal da maquiagem. Não é à toa que o batom vermelho é um ícone e um dos itens mais vendidos da Maquiagem Natura, já que combina com tudo e com todas”, comenta Erica Vieira, gerente de Marketing de Ativação da Maquiagem Natura.