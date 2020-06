Saiba como prevenir acidentes com eletricidade em dias de chuva

Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de campos de futebol, piscinas, lagos, lagoas, árvores, mastros e locais elevados - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nestes dias chuvosos, é muito importante redobrar os cuidados para garantir a segurança e evitar acidentes envolvendo eletricidade. Muitas vezes, as precipitações vêm acompanhadas de ventos fortes e raios, que pode causar danos externos e afetar a rede elétrica.

Além disso, todo mundo sabe que água e eletricidade não combinam, afinal o líquido é um condutor natural de energia elétrica podendo causar choques e até mesmo acidentes fatais. Para ajudar a garantir a sua segurança e da sua família, a Energisa reuniu algumas dicas preventivas para dias chuvosos. Confira:

Em casa

- Evite manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos, prevenindo o risco de choque. Essa dica vale para qualquer período do ano, mas em dias de chuva a recomendação é ter mais atenção;

- Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela. As paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos;

- Não faça manutenções quando estiver chovendo. Em telhados, existe o risco de ser atingido por raios e, em equipamentos elétricos ligados à tomada, há chance de choque elétrico;

- Em caso de alagamento, curto-circuito ou princípio de incêndio dentro de casa desligue imediatamente o disjuntor.

Na rua

- Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de campos de futebol, piscinas, lagos, lagoas, árvores, mastros e locais elevados. Evite encostar em grades e objetos metálicos, não se abrigue em lugares descampados, próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica. Esses locais se tornam perigosos por causa do risco de descargas elétricas naturais, como raios;

- Se observar fios caídos, objetos ou pessoas em contato com a rede elétrica, galhos ou árvores entre a fiação não se aproxime e ligue imediatamente para Energisa;

- Se, devido a ventania, observar algum objeto que foi arremessado na rede elétrica, como placas, árvores, entre outros, não se aproxime ou tente afastar a fiação. Entre em contato com a Energisa e aguarde em local seguro, longe dos fios;

Além disso, neste período não é comum chuvas em Mato Grosso do Sul, mas estão ocorrendo tempestades com raios que também podem provocar a falta de energia e danificar equipamentos elétricos. Apenas em 2020, a Energisa observou que caíram cerca de 2.712.977 raios no estado. Em 2019, o número de ocorrências provocadas por eventos climáticos no estado chegou a 55.445.

E lembre-se: com eletricidade não se brinca. Apenas profissionais qualificados podem mexer na rede elétrica. “O uso da eletricidade é tão comum no nosso dia a dia que temos a falsa impressão de que não há perigo algum. Porém quando utilizada de forma indevida, pode causar danos irreversíveis e até mesmo acidentes fatais. Os famosos ‘jeitinhos’ para resolver situações envolvendo a rede elétrica só colocam a sua vida e a de quem você ama em risco. Por isso, em situações de perigo envolvendo eletricidade, não improvise, entre em contato com a Energisa imediatamente e nós enviaremos uma equipe técnica especializada que, de forma segura, vai solucionar o caso”, comenta Fernando Espíndula Corradi, gerente de Operações da Energisa.

Canais de Atendimento

A concessionária atende 74 cidades do estado, e orienta que jamais deve-se encostar em fios que estejam caídos no chão. A providência é informar imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 722 7272 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Para mais informações, a Gisa - assistente virtual da Energisa, disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, oferece aos clientes um canal atendimento de serviços, entre eles: informações sobre a conta de energia, emissão da segunda via, mudança de titularidade, pedido de religação, informar pagamento, verificar histórico de consumo, entre outros serviços. Para entrar em contato com a Gisa, basta adicionar o número 67 99980-0698 e mandar um ‘oi’. Além da Gisa, a Energisa também oferece atendimento pelo site.